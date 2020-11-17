السعودية تسجل 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5692 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 362 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 353 ألفاً و918حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 436 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 341 ألفاً و104.

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