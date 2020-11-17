فلسطين تسجل 1158 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد -



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 11 حالة وفاة و1158 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين خلال 24 ساعة.

وقالت الوزيرة: إن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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