الكويت تسجل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 848.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 556 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 137 ألفاً و885.

وأشار المتحدث إلى وجود 105 مصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 627 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» في الكويت إلى 129 ألفاً و41 حالة.

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