هشام الوالي يوثق صعوبة العزل بعد إصابته بكورونا.. زار والديه واكتفى يرؤيتهما من النافدة- فيديو

شارك الفنان هشام الوالي جمهوره، ومتتبعيه تفاصيل معاناته فيروس كورونا، ووثق ذلك في فيديو، أظهر من خلاله أنه حرم من صلة الرحم مع والديه، إذ قرر زيارتهما، لكن من دون الدخول إلى منزلهما، أو لا علمهما بذلك.

وزار هام الوالي منزل والديه، ليلا من دون علمهما، حيث تمكن من رؤيتهما من النافذة من دون الاقتراب منهما، أو إدراكهما بذلك.

ونشر الوالي، ليلة أمس الاثنين، الفيديو، الذي وثقه فيه الفترة، التي كان يعاني فيها كورونا، وكتب: “الله يسمح لينا من حق الوالدين.. لعل أفظع ما يحمله هذا الوباء هو الطريقة، التي يعزل بها ضحاياه بعيداً حتى عن أقرب الأقربين، وحين نشتاق إلى من نحب يضيق بنا كل شيء حتى الكون بوسعه يضيق بنا ويخنقنا”.

وأضاف الوالي: “بعد ثلاثة أسابيع من العزل الصحي التام عن العالم، لم أستطع مقاومة اشتياقي لأمي وأبي، فقررت زيارتهما ليلا من دون أن يرياني، أو يحسا بوجودي من المستحيل وصف ذاك الشعور”.

وأكد الوالي أنه، حاليا، بخير، وتمكن من التخلص من الفيروس، إذ قال في نهاية منشوره: “صورت هذا الفيديو أيام إصابتي بفيروس كورونا، وأنا الآن في صحة جيدة والحمدلله”.

يذكر أن هشام الوالي أصيب بفيروس كورونا، وخضع للحجر في منزله، رفقة زوجته، التي اختارت رعاية زوجها، على الرغم من إصابته بالفيروس، الذي انتقل إليها نتيجة ذلك، وتمكنت من الشفاء منه.