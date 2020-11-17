الحكم ببراءة أستاذة من التحريض على الاحتجاج.. قالت لـ”اليوم 24″: القضاء أنصفني

قضت المحكمة الإبتدائية، في مدينة الدرويش، صباح اليوم الثلاثاء، بالبرءاة في قضية سهام المقريني، وهي أستاذة متعاقدة تنتمي إلى التنسيقية الوطنية ( للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد).

وكانت “الأستاذة المذكورة، تتابع بتهمة التحريض على الاحتجاج، لنشرها بلاغات وبيانات صادرة عن التنسيقية التنسيقية الوطنية المذكورة، على صفحتها بـ”فايسبوك””، بحسب ما صرحت به، سهام المقريني، لـ”اليوم 24”.

وأوضحت المتحدثة نفسها، أنها فوجئت بمتابعتها من طرف النيابة العامة، على إثر نشرها لبيانات وبلاغات، صادرة عن التنسيقية الوطنية (للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد). وأكدت سهام، أن الحكم بالبراءة أنصفها، وأنصف التنسيقية ككل.

ويشار إلى أن التسيقية الوطنية (للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، توعدت، أمس الاثنين، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتصعيد، وخوض إضراب وطني بداية شهر دجنبر المقبل، لثلاثة أيام متتالية،د.

وجددت التسيقية الوطنية (للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد)، مطالبتها، بإسقاط التعاقد، داعية إلى تعليم عمومي مجاني ذي جودة لجميع أبناء المغاربة”، مشددة على “عزمها الإحتجاح إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد”، وفقا لتعبيرها.

إلى ذلك، عبرت التنسيقية نفسها، عن إدانتها لما أسماته “القمع”ّ الذي يطال الأساتذة بكل فئاته، محملة في نفس الوقت “الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع”