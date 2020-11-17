تمارة.. توقيف شخصين لتورطهما في السرقة بالعنف واستعمال السلاح الأبيض

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة بالعنف وتحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهما وشخص ثالث كان برفقتهما، مباشرة بعد اقترافهم لعملية سرقة مقرونة بالعنف في حق أحد المواطنين، الذي عرضوه للضرب والجرح وسرقة مبلغ مالي.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهم أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن خلال عملية توقيفهم، حيث أصابوا مفتش شرطة بجروح غائرة وخطيرة على مستوى الوجه، وذلك قبل أن يتسنى ضبط المشتبه فيه الرئيسي ومساهمه، وحجز سلاح أبيض كان بحوزتهما، بينما لازالت الأبحاث والتدخلات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تحديد هويته الكاملة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، حسب المصدر ذاته، تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل الشرطي المصاب في هذا التدخل للمستشفى لتلقي العلاج، حيت قرر المدير العام للأمن الوطني التكفل بجميع نفقات ومصاريف استشفائه، منوها بحسه المهني العالي ونكرانه للذات، ومشيدا بتضحيته الجسيمة من أجل فرض احترام القانون وحماية أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.