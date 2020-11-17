حبيركو تعلن نهاية مسيرتها في “لالة لعروسة”

أعلنت الفنانة صفاء حبيركو، أمس الاثنين، نهاية تجربتها في تقديم برنامج “لالة العروسة”، الذي يعتبر من أشهر برامج القناة الأولى.

وكشفت حبيركو نهاية تجربتها في “لالة لعروسة”، من خلال مقطع فيديو، أعلنت فيه اعتذارهاعن تقديم الموسم الجديد من البرنامج، من أجل الاهتمام بتربية رضيعيها التوأم.

وأشارت حبيركو إلى أن تجربة التقديم في” لالة لعروسة” تعلمت منها الكثير، وشكلت إضافة لها في مشوارها، مواعدة الجمهور بخوض تجارب أخرى جديدة.

وقدمت حبيركو، في الموسم الماضي، نصف حلقات البرنامج، ثم انسحبت بسبب الظروف، التي فرضها فيروس كورونا، والتي تزامنت مع حملها، ما فرض عليها الاعتذار لطاقم البرنامج، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والحجر الصحي.