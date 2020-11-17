بعد أيام من العملية العسكرية.. الآليات المغربية تمشط الكركارات وتعيد تأهيل الطريق الرابط مع موريتانيا- صور

في خامس يوم بعد العملية العسكرية المغربية في منطقة الكركارات، لإعادة الحركة الطبيعية للمعبر، الرابط بين المغرب والموريتانيا، لا تزال حركة الشاحنات، ببن البلدين في انسيابية، وسط استمرار التمشيط المغربي لتأهيل المنطقة.

وأظهرت صور، اليوم الثلاثاء، آليات مغربية تمشط المنطقة العازلة بين المعبرين المغربي والموريتاني، حيث أزاحت الجرافات المغربية المتلاشيات، التي كانت متراكمة في المنطقة، لتأهيل الطريق الرابط بينهما.

وكانت القوات المسلحة الملكية قد أعلنت أن معبر الكركارات أصبح مؤمنا بالكامل بعد العملية العسكرية، التي نفذتها، وهي العملية، التي لم توقع أية ضحية، بعدما لاذ المعرقلون الانفصاليون بالفرار مباشرة بعد وصول الجيش المغربي.

واستعاد معبر الكركارات، منذ السبت الماضي، حركته الطبيعية، وسط تشديد أمني من الجانبين الموريتاني، والمغربي.