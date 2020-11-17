الرئيس الموريتاني يراسل الملك: حريصون على مواصلة تطوير علاقات التعاون بين بلدينا

وجه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى محمد السادس، في ذكرى الاستقلال.

وقال غزواني، في رسالته إلى الملك، “صاحب الجلالة والأخ العزيز، بمناسبة احتفال المملكة المغربية بعيدها الوطني، يسرني أن أعبر لجلالتكم عن أحر التهاني متمنيا للشعب المغربي الشقيق، المزيد من التقدم، والرخاء”.

وجدد غزواني حرص موريتانيا على مواصلة جهود تطوير العلاقة مع المغرب، وقال: “كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز، وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين”.

يذكر أن ولد الغزواني، الذي تقلد منصب رئيس الجارة الجنوبية، قبل سنة ونصف السنة، كان قد تلقى أول برقية تهنئة له بمناسبة انتخابه من الملك محمد السادس.