شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بـفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية إجراء 105024 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة، اليوم، عن تسجيل 1255 إصابة جديدة بـفيروس كورونا، مشيرة إلى رصد 715 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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