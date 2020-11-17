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شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يلتقي مستشار وزارة الخارجية الأمريكية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، أولريش بريشبول، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، وتطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وملفات التعاون بين البلدين.
وتضمنت المحادثات بين الدكتور أنور قرقاش وأولريش بريشبول سبل تعميق علاقات التعاون الثنائي، وآفاق تعزيز الشراكات الحيوية في مختلف المجالات، إضافة إلى ملفات سياسية ذات اهتمام مشترك وأحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبحث مع بريشبول أوجه توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأثنى معاليه في هذا الصدد على إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية أخيراً الذي سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات.
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