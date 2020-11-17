قصف دهوك.. مدفعية أردوغان تنتهك سيادة العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت المدافع التركية، الثلاثاء، قصفاً متواصلاً استمر لنحو ساعة، واستهدف مناطق حدودية في محافظة دهوك شمالي العراق.

وفي حديث لـ"الخليج 365"، قال دركار شلال فندي، مدير ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بالمحافظة، إن "المدفعية التركية قصفت صباح اليوم مناطق في جبل خامتير، وكذلك كهف بهيري السياحي شمال الناحية".

وأضاف أن "القصف استمر لنحو ساعة، أطلقت خلالها المدفعية التركية نحو 25 قذيفة"، لافتاً إلى "وقوع خسائر مادية بمزارع تعود لفلاحين في تلك المناطق بعد أن اندلعت النيران فيها جراء تساقط القذائف".



وتواصل تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقي بعمق يصل إلى 150 كم، بذريعة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.



وقدمت بغداد، بشكل رسمي، أكثر من مذكرة احتجاج، وهددت بتدويل القضية والتوجه نحو المنظمات الدولية للتدخل في ردع تلك الخروقات.



وتسببت العمليات العسكرية التركية، خصوصاً منذ انطلاق ما يسمى بـ"مخلب النمر"، قبل 4 أشهر، بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلاً عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

