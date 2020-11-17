اليوم الوطني العُماني.. "50 عاما نهضة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سلطنة عمان تحتفل بأول يوم وطني تحت راية "هيثم بن طارق".

تحتفل سلطنة عمان، غدا الأربعاء، باليوم الوطني الـ50 للبلاد، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام.

سلطنة عمان تحتفل بأول يوم وطني تحت راية "هيثم بن طارق"

احتفالات تأتي في ظل استراتيجية عمانية ممتدة تدعم إحلال السلام في المنطقة والعالم، والتي يسير على خطاها السلطان هيثم بن طارق.

هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين الدستورية سلطانا جديدا لعمان

واحتفال هذا العام باليوم الوطني العماني الـ50 يعد الأول للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الأمور في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.