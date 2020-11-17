ألمانيا تعول على بايدن لإعادة النظر في قرار ترامب الصادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأمل ألمانيا في أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن النظر في قرار سلفه دونالد ترامب الذي مثل صدمة لبرلين.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، إن بايدن قد يعيد النظر في خطط أعلنت عنها إدارة الرئيس المنتهية ولايته خلال الصيف لإجراء خفض كبير في عدد القوات الأمريكية في ألمانيا.

وأضافت: "سمعنا من الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية أنهم يهدفون إلى إعادة النظر في هذه الخطط باستفاضة شديدة".

وتابعت "على الأقل هناك فرصة لتغيير الخطط. وسنرى ما إذا كان هذا يعني سحب هذه الخطط تماما أم مجرد تعديل أجزاء منها".

وكان ترامب قد أعلن على نحو مفاجئ ودون التباحث مع ألمانيا خطة لسحب جنوده من البلد الأوروبي الحليف.

ومثل القرار صدمة في الأوساط الألمانية ودفع أوروبا لإعادة النظر في استراتيجيتها الدفاعية.

وكانت واشنطن قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي قرار سحب تحو 12 ألف من جنودها من ألمانيا، لإعادة نشر جزء منهم في بلجيكا وإيطاليا.

ويتمركز 34 ألف جندي أمريكي في الأراضي الألمانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، كضمانة أمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وحلقة وصل سياسية أساسية بين البلدين.