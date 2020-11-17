ستولتنبرغ: انسحاب متسرع لحلف شمال الأطلسي من أفعانستان سيكون "ثمنه باهظا جدا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الثلاثاء من أن انسحابا متسرعا للحلف من افغانستان سيكون "ثمنه باهظا جدا" مع خطر تحول هذا البلد "مجددا الى قاعدة للارهابيين الدوليين" وذلك بعد الاعلان الاميركي بهذا الشأن.
وقال ينس ستولتنبرغ "افغانستان تواجه خطر التحول مجددا الى قاعدة للارهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم الدولة الاسلامية مجددا في افغانستان +خلافة+ الرعب التي خسرها في سوريا والعراق" وذلك ردا على رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سحب جنود أميركيين منتشرين في افغانستان.
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