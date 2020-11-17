سلطنة عمان تحتفل غدا بعيدها الوطني الـ50  

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تحتفل سلطنة عمان غدا الاربعاء بعیدھا الوطني ال50 الذي یصادف ال18 من نوفمبر من كل عام على وقع إنجازات حضاریة رائدة في شتى المیادین بقیادة السلطان ھیثم بن طارق الذي یستمر في استكمال الانجازات التي حققھا الراحل السلطان قابوس بن سعید.

وتعد قواعد التطور التي تسیر علیھا سلطنة عمان منذ 50 عاما أسسا راسخة ممزوجة بالمحافظة على عبق الاصالة العمانیة والانفتاح على العالم. كما تؤكد رؤیة عمان 2040 باعتمادھا أربعة محاور رئیسیة لنھضة عمان المستمرة وھي "الإنسان والمجتمع" و"الاقتصاد والتنمیة" و"الحوكمة والأداء المؤسسي" و"البیئة المستدامة" والتي تصب في مجملھا في رفعة وتطور المواطن العماني في كافة مناحي الحیاة.

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