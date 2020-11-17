شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء يهنئون خادم الحرمين بالذكرى السادسة للبيعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد الشيخ نواف برسوخ وعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الأسرتين الكريمتين والبلدين والشعبين الشقيقين، معبرًا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من إنجازات حضارية بارزة على صعيد مسارها التنموي الطموح في مختلف المجالات، سائلا المولى جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم، سائلا المولى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة الرقي والازدهار.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة.