شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي يؤكد لجوتيريس: متشبثون بوقف إطلاق النار في الصحراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن الرباط تحملت مسؤوليتها في إطار حقها المشروع في منطقة الصحراء بعد فشل كل المحاولات «المحمودة» من قبل الأمم المتحدة، خاصة بعد التحركات غير المقبولة من قبل البوليساريو، مجدداً التشبث بوقف إطلاق النار، بعدما قد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل.

وبحث العاهل المغربي، خلال اتصال مساء الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء.

وأكد أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً، لاسيما أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات «البوليساريو» بتحركات غير مقبولة.

وأوضح ملك المغرب، أن المملكة المغربية، ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما أكد للأمين العام للأمم المتحدة تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، وقال: «وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها».

كما أكد العاهل المغربي للأمين العام، أن المملكة المغربية ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة.