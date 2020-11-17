شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعاقب ناديي البطائح ودبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً. وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر لنادي دبا الحصن وعقوبة الإنذار لنادي الوحدة، فيما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على كل من نادي البطائح ونادي دبا لمخالفتهما بروتوكول عمليات المباريات في دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

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