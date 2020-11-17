شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أيمن يحيي لاعب النصر والمنتخب السعودي بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض أيمن يحيي لاعب النصر السعودي للإصابة بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن مواجهة فريقه مع الهلال الاثنين المقبل في ديربي العاصمة السعودية الرياض.

وجاء إعلان خبر إصابة اللاعب عن طريق إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث يوجد اللاعب في المعسكر مع منتخب بلاده.

ويخوض الأخضر السعودي اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام منتخب جامايكا.

وأكد المنتخب السعودي في حسابه على تويتر أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة.

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