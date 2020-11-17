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إصابة أيمن يحيي لاعب النصر والمنتخب السعودي بفيروس كورونا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض أيمن يحيي لاعب النصر السعودي للإصابة بفيروس كورونا، ليتأكد غيابه عن مواجهة فريقه مع الهلال الاثنين المقبل في ديربي العاصمة الرياض. 
وجاء إعلان خبر إصابة اللاعب عن طريق إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، حيث يوجد اللاعب في المعسكر مع منتخب بلاده.
ويخوض الأخضر السعودي اليوم الثلاثاء مباراة ودية أمام منتخب جامايكا.
وأكد المنتخب السعودي في حسابه على تويتر أن اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة. 

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