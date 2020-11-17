شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يقر 52 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان على الحد من تداعيات كوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي إنه أقر تسهيلاً ائتمانياً سريعاً بقيمة 52.3 مليون دولار لجنوب السودان لمساعدته في الحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وذكر الصندوق أن هذه أول أموال يتلقاها جنوب السودان منذ 2012.

وقال صندوق النقد إن آفاق النمو في جنوب السودان كانت مواتية قبل جائحة كوفيد-19 بدعم من اتفاق سلام وُقع في سبتمبر/ أيلول 2018.

وأضاف في بيان «تسببت الجائحة وأسعار النفط في ضرر اقتصادي خطير أفضى إلى تراجع حاد للنمو في جنوب السودان وعكس بعض المكاسب المبكرة للاستقرار السياسي».

وأشار إلى أن الجائحة دفعته لخفض توقعات النمو الاقتصادي بمقدار عشر نقاط مئوية إلى -3.6 بالمئة للسنة المالية 2020-2021. وتبدأ السنة المالية في يوليو/ تموز وتنتهي في يونيو/ حزيران.

وورد في البيان أن الأموال «المصروفة ستساعد في تمويل الاحتياجات الملحة لميزان المدفوعات واحتواء الأثر المالي للصدمة».

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