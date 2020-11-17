إثيوبيا تتوعد تيغراي بعملية "نهائية وحاسمة"

توعد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الثلاثاء، حكومة إقليم تيغراي الشمالي المتمردة في البلاد، بأن العملية العسكرية "النهائية والحاسمة" ستنطلق في الأيام المقبلة.
وقال آبي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن مهلة الثلاثة أيام الممنوحة لقادة منطقة تيغراي والقوات الخاصة "قد انتهت اليوم"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وأعلنت لجنة الطوارئ الحكومية الإثيوبية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية نفذت "ضربات جوية بالغة الدقة" خارج ميكيلي، عاصمة تيغراي، وسط صراع مستمر منذ قرابة أسبوعين.
ونفى فريق الطوارئ الحكومي الخاص بأزمة تيغراي، الاثنين، أن تكون هناك مفاوضات بين أديس أبابا وقادة إقليم تيغراي، في أوغندا.
وأفاد الفريق بأن "المزاعم التي أطلقتها العديد من المنافذ الإخبارية بأن مسؤولين إثيوبيين سيشاركون في محادثات الوساطة مع جبهة تحرير شعب تيغراي في أوغندا غير دقيقة".
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