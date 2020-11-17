نابل تسجّل 5 وفيّات جديدة جرّاء الإصابة بكورونا

سجلت ولاية نابل اليوم الاثنين، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة، إلى 125 حالة

وأوضح مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي مساء أمس الاثنين، أن حالة الوفاة الأولى تعود لرجل أصيل معتمدية بوعرقوب يبلغ من العمر 75 سنة ويعاني من أمراض مزمنة، وقد ثبتت إصابته بالفيروس منذ 31 أكتوبر الفارط ويقيم بالمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل منذ أسبوعين وتوفي اليوم بقسم الإنعاش، مضيفا أن حالة الوفاة الثانية تتعلق برجل ثمانيني أصيل معتمدية دار شعبان الفهري توفي بمصحة خاصة بالجهة، حيث كان يقيم منذ 11 نوفمبر الجاري.

وأفاد السليمي بأن معتمدية الهوارية سجلت كذلك اليوم وفاة امرأة تبلغ من العمر 78 سنة تعاني من أمراض مزمنة وقد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا منذ أربعة أيام وتوفيت بمصحة خاصة بنابل، مشيرا إلى أن حالة الوفاة الرابعة تعود لرجل أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 61 سنة وتوفي بإحدى المصحات الخاصة بالجهة وجاءت نتيجة تحليله المخبري الواردة بعد وفاته إيجابية.

أما حالة الوفاة الخامسة، فتتعلق حسب نفس المصدر، بإمرأة أصيلة معتمدية منزل تميم، توفيت بمنزل أحد أقاربها بمدينة قرمبالية، وهي تبلغ من العمر 78 سنة، وقد ثبتت إصابتها بفيروس كورونا منذ يوم 11 نوفمبر الجاري.

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