اليمن: مقتل قيادي حوثي و6 من مرافقية خلال معارك مع الجيش الوطني بالجوف

أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات الحوثية مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد. بمحافظة الجوف شمال غرب البلاد. ونقلت قناة "لعربية الحدث" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات. إن المعارك ما زالت مستمرة وسط تراجع كبير للميليشيات. وتمكنت قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف - قبل أيام - من كسر هجوم للميليشيات باتجاه جبال المطابق الرابعة شمال المحافظة وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.

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