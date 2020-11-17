أبيك: كورونا كشفت عن تحديات مُستمرة في اتساع التفاوتات والأضرار البيئية

أفاد تقرير أعدته وحدة دعم سياسات التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، بأن جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) كشفت عن وجود تحديات مستمرة تتمثل في اتساع التفاوتات والأضرار البيئية، التي لم تتم معالجتها بما فيه الكفاية.



قال المحلل في الوحدة إيمانويل سان أندريس - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية -

"إن هذه المنطقة سجلت نمواً اقتصادياً سريعاً منذ 30 سنة، حيث يتمتع نحو 70% من عدد سكانها الإجمالي بالأداء التمويلي الجيد، في حين يتم القضاء على الفقر المدقع وإن لم يكن بشكل كامل".



وأضاف أندريس أن "الأضرار البيئية وتغير المناخ، جعلت

مجتمعاتنا أكثر عرضة لأمراض مثل كوفيد-19، فهناك تفاوتات كبيرة في توزيع المنافع الاقتصادية على مدى العقود الثلاثة الماضية، والآن فقد كشف هذا الفيروس بلا رحمة عن تفاوتات أخرى من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.