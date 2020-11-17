ميركل: وضع فيروس كورونا في ألمانيا ما زال خطيرا للغاية

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن وضع فيروس كورونا في ألمانيا ما زال خطيرا للغاية رغم أن الأعداد لا تزيد بسرعة كبيرة وفقاً لقناة الغد .

ومن ناحية أخرى جاءت تصريحات ميركل بعد أن أرجأ زعماء الولايات وزعماء اتحاديون قرار اتخاذ المزيد من إجراءات العزل العام لمكافحة الجائحة حتى 25 نوفمبر.

وقالت ميركل إنها كانت تفضل الاتفاق على فرض قيود

أشد صرامة في اجتماع مع زعماء الولايات أمس الإثنين.

كما أشارت إلى أنها منزعجة للغاية من الانتشار غير المحكوم للفيروس في بعض المناطق ومنها العاصمة برلين.

وأكدت في لقاء لرجال الأعمال نظمته صحيفة سود دويتشه تسايتونج أعداد الإصابات لم تعد تزيد بشكل هائل لكنها ما زالت أعلى من اللازم. للك

يتعين علينا تقليل الاختلاط، تقليل الاختلاط، تقليل الاختلاط.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 14419 حالة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 815746.

وكشفت البيانات تسجيل 267 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 12814.

وقالت ميركل إن ما بين 30 و40 بالمئة من الألمان معرضون للإصابة بالفيروس وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت قولها السيطرة على الجائحة هو الحل الأفضل للاقتصاد كذلك.