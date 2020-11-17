السنغال: 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في السنغال منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الآن إلى 15 ألفًا و806 حالة.



وذكرت الإذاعة السنغالية - نقلا عن

بيان لوزارة الصحة - أنه بعد إجراء 551 فحصا تم تسجيل 5 إصابات مؤكدة بالفيروس، ارتفعت فيما تعافى 7 حالات الشفاء إلى 15 ألفا و425 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 329 شخصا.. ويواصل 51 شخصا علاجهم في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.