سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 13352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وهو رقم قياسي يرفع الإجمالي التراكمي لحالات الإصابة إلى 788473 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن الوفيات سجلت أيضا ما يقرب من رقم قياسي خلال ‭‭‬ا‭‬‬لأربع والعشرين ساعة الماضية بعد رصد 482 وفاة، مما يرفع اجمالي عدد حالات الوفاة في أكثر الدول تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط إلى 42461 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.