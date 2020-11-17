هجوم إرهابي يستهدف العاصمة الصومالية مقديشو

سيف اليزيد - قال متحدث باسم الشرطة وشاهد إن شخصين قتلا اليوم الثلاثاء في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن فجر مهاجم انتحاري نفسه في مطعم قرب قاعدة للشرطة لكن لم يتضح بعد من وراء الهجوم.

وقال متحدث "وقع انفجار في مطعم قرب قاعدة للشرطة، سنورد التفاصيل لاحقا".

وقال محمد علي صاحب متجر وأحد شهود الواقعة لرويترز إن شخصين على الأقل قتلا في الانفجار.

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