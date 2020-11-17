قضية مقتل الطفل عدنان.. التأجيل إلى بداية الشهر المقبل

قررت غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح يومه الثلاثاء، تأجيل قضية “مقتل الطفل عدنان”، إلى غاية يوم الثلاثاء فاتح دجنبر المقبل.

وقررت هيأة الحكم تأخير الجلسة من أجل إعداد دفاع المتهم الرئيسي، الذي تم تعيينه في إطار تقديم المساعدة القضائية.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه واغتصابه وقتله، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية التغرير بقاصر يقل سنه عن 12 سنة واستدراجه واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفائها وتلويثها ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان، في مدينة طنجة، خلفت موجة غضب وحزن في صفوف المغاربة، منددين بمقتله، ومطالبين بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.