الكاف تستنكر احتجاز عناصر منتخب الغابون بمطار بانجول بغامبيا لعدة ساعات

عبرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القد م (الكاف) عن استنكارها لحادث احتجاز عناصر منتخب الغابون بمطار بانجول بغامبيا لعدة ساعات عند وصوله أول أمس لخوض مباراة الإياب ضمن تصفيات توتال كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 ، قبل السماح له بدخول الأراضي الغامبية.

وأعربت الكاف في بيان عن الأسف الشديد لهذا الموقف المؤسف، ودعت إلى اجتماع طارئ عبر الفيديو مع ممثلين عن اتحادي الدولتين للبت في الحادث الذي وقع في مطار بانغول.

وعرض الاتحاد الغابوني صورا للاعبيه وهم يفترشون أرض المطار استعدادا للنوم فيما علق قائد أرسنال ومهاجم المنتخب بيير إيميريك أوباميانغ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا “ما يحدث لن يثبط عزيمتنا، ويجب أن تتحمل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذه المسؤوليات، نريد لإفريقيا أن تنمو”.

وأقيمت المباراة مساء أمس وتمكن المنتخب الغامبي من الفوز بنتيجتها بهدفين مقابل هدف، فأصبح بالتالي في المركز الأول برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الغابوني.