لطيفة رأفت تعلق على الحكم ضدها بأداء غرامة تتجاوز 241 مليون سنتيم

بعد الحكم عليها بأداء تعويض قيمته تفوق 241 مليون سنتيم، أعادت الفنانة لطيفة رأفت، ليلة أمس الاثنين، نشر نسخة برنامج “كوك ستوديو” من أغنيتها “خويي”، التي كانت سببا في قرار المحكمة التجارية في الدارالبيضاء ضدها.

ودونت لطيفة رأفت، في تعليقها على الفيديو، الذي نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام: “من الأغاني، التي أعتز بها في مسيرتي الفنية، الأغنية، التي لها أكثر من ربع قرن، وفزت بها بلقب أفضل مطربة مغربية عام 1985 من كلمات المرحوم أحمد الطيب العلج وألحان المرحوم الموسيقار عبد القادر الراشدي، ومن إنتاجي ( شركة أضواء المدينة )”.

وأضافت رأفت حول أغنيتها: هي “القطعة، التي يتغنى بها الجمهور المغربي منذ سنة إصدارها، ويطالبني بأدائها فور إعتلائي خشبة المسرح”.

وقضت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، أمس، في حكم ابتدائي، بتغريم الفنانة لطيفة رأفت لفائدة عائلة الفنان الراحل عبد القادر الراشدي، مبلغ 241 مليون سنتيم، نتيجة استغلالها لأغنية “خويي”، دون الحصول على إذن عائلة ملحنها.

وفرضت المحكمة، في قرارها على لطيفة رأفت أداء مبلغ قدره 241 مليون سنتيم، و6000 آلاف درهم كتعويض لعائلة الراشدي.

ورفعت عائلة الراشدي دعوة ضد لطيفة رأفت، نتيجة “استغلال أغنية “خويي” في برنامج “كوك ستوديو” وإجراء تغييرات عليها، دون الحصول على موافقتهم.

وأدت الفنانة لطيفة رأفت في برنامج “كوك ستوديو” أغنية “خويي” بمشاركة الفنان حفيظ الدوزي، مع إجراء تعديلات عليها، تفرضها طبيعة البرنامج، الذي ينبني على هذا الأساس في الأصل.