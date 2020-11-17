الدارالبيضاء.. مجهولون أحدثوا فوضى في حي أناسي بعد تكسير وتخريب عدد من السيارات

أقدم مجموعة من الأشخاص على تخريب، وتكسير عشرات السيارات في حي أناسي في مدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، ما خلف حالة من الرعب، والهلع في صفوف السكان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأشخاص المذكورين، كانوا في حالة هستيرية، وخربوا عددا من السيارات بواسطة الحجارة والقنينات الزجاجية.

وأضافت مصادر “اليوم 24” أن سكان أناسي أصيبوا بحالة من الرعب، بعد تخريب ممتلكاتهم أمام أنظارهم، من طرف الأشخاص المذكورين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

إلى ذلك، تم إشعار المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في الواقعة، التي هزت حي أناسي.