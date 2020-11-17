بومبيو: أوروبا وأمريكا بحاجة للعمل معاً لمواجهة تصرفات تركيا

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لصحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية إن الإدارة الأمريكية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.



وقال بومبيو "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو قره باغ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.

وحول إيران، قال المسؤول الأمريكي إنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.