مؤسسة خليفة الإنسانية تكرّم أوائل الطالبات في سقطرى

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

برعاية مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كرّمت ثانوية الزهراء في أرخبيل سقطرى، أوائل الطالبات والمبرزين من المعلمين والمعلمات، بحضور كبار المسؤولين في المحافظة وأولياء أمور الطالبات.



وفي الحفل الذي حضره مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم أحمد إبراهيم وعدد من مديري العموم ومنسق مؤسسة خليفة الإنسانية بمكتب التربية والتعليم وشخصيات اجتماعية واعتبارية، أشاد مدير ثانوية الزهراء محمد معاذ في كلمته بدعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية لحفل تكريم أوائل الطالبات والمبرزين من المعلمين والمعلمات وإسهاماتها المتعددة التي أنعشت العملية التعليمية في ثانوية الزهراء.

وتطرق العميد الركن صالح علي وكيل محافظة سقطرى إلى أهمية إقامة هذا التكريم الذي يعد تحفيزاً للطالبات على التنافس الشريف في نيل المراتب الأولى مشيداً بما تقدمه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من دعم العملية التعليمية في المحافظة للارتقاء بالتعليم وفي مقدمتها التعاقد مع حملة البكالوريوس من أبناء المحافظة ومن خارجها في التخصصات التي لا توجد في سقطرى لسد النقص في الكادر التربوي وطباعة المنهج الدراسي ونقل الطلاب بحافلات خاصة بالمؤسسة إلى جانب المنح المقدمة إلى خريجي الثانوية العامة للدراسة في الخارج مثمناً جهود إدارة الثانوية والمعلمين والمعلمات في نجاح حفل التكريم.

كما ألقى فؤاد علي سعيد مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية حديبو كلمة مهنئاً ومباركاً فيها لأوائل الطالبات على النجاح وتحقيق المراتب الأولى، متمنياً أن يستمر ذلك التفوق في مختلف مراحل التعليم مشيداً بجهود الداعمين للحفل وجهود الإدارة المدرسية والهيئة التدريسية على ما قاموا به.

من جانب آخر استأنفت إدارة المرور في محافظة أرخبيل سقطرى أعمالها الشاملة بعد تأهيلها ودعمها بأجهزة حديثة، ومنها جهاز ترقيم اللوائح المرورية وجهاز صرف ملكية المركبات الإلكترونية وتأثيث المكاتب فيها بدعم من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.

وأكد العميد أحمد سعد القدومي مدير عام الشرطة في سقطرى أن هذا الدعم الإماراتي ليس الأول ولن يعد الأخير لجميع إدارات الأمن بمختلف أقسامها حيث عملت أيادي الخير الإماراتية على استتباب الأمن والحفاظ على سلمية سقطرى من خلال تأهيلها إدارات الأمن وتزويدها أجهزة ومركبات ليقوم رجل الأمن بواجبه الوطني على أكمل وجه.

كما أشاد العقيد محمد عبدالله العسمي نائب مدير عام الشرطة بالدعم الإماراتي للأجهزة الأمنية مؤكداً أن الأجهزة الجديدة التي تم رفد بها شرطة السير تعمل على تنظيم سير المركبات وضبط المخالفين وتعزيز الأمن، وأن جهاز ترقيم اللوائح المرورية وجهاز صرف ملكية المركبات الإلكترونية هي الأولى من نوعها في الأرخبيل وهذا يأتي في ظل الدعم الإماراتي السخي والمتواصل لجميع القطاعات بسقطرى ومنها القطاع الأمني.

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الاهتمام بقطاع التعليم في أرخبيل سقطرى، حيث تم افتتاح قاعة الحاسب الآلي، والتي تحوي 15 جهازاً، مع توفير مدرب خاص مختص في هذا المجال.