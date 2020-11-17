3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

كشفت إحصائيات وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 4966 إصابة الأحد ليصل إجمالي الإصابات إلى 296189 إصابة.



كما شهدت نفس الفترة تسجيل 71 وفاة جديدة مقابل 82 وفاة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 4850 حالة.

ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء حملة تطعيم من فيروس كورونا، مؤكدا "سلامة" اللقاح.