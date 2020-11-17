شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعفو عن 390سجينا بمناسبة العيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أصدر سُّلطان عمان، هيثم بن طارق، عفوا ساميا عن مجموعة من نزلاء السجن المُدانين في قضايا مختلفة.

وقال مصدر مسؤول بشرطة عُمان السلطانية قوله إن "الذين تشرفوا بالعفو بلغ عددهم 390 نزيلًا، منهم 150 نزيلًا أجنبيًّا".

ووفق الوكالة، "يأتي العفو تزامنًا مع مناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة 2020 ، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء".