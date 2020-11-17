القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على حقل للعبوات الناسفة قرب الحدود مع سوريا.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش إن "القوات عثرت على حقل للعبوات الناسفة، اليوم، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن "قوات الهندسة قامت بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة التي سبق وتم إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".
وحمل أدرعي دمشق المسؤولية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب السوري على تلك الاتهامات.
وتشهد الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا توترا منذ عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن العثور على حقل للعبوات الناسفة قرب الحدود مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.