إسرائيل تعلن العثور على حقل للعبوات الناسفة قرب الحدود مع سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على حقل للعبوات الناسفة قرب الحدود مع سوريا.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش إن "القوات عثرت على حقل للعبوات الناسفة، اليوم، بالقرب من الحدود مع سوريا جنوب هضبة الجولان داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه أن "قوات الهندسة قامت بتفكيك العبوات الناسفة بالقرب من المنطقة التي سبق وتم إحباط محاولة لزرع عبوات ناسفة قبل ثلاثة أشهر".

وحمل أدرعي دمشق المسؤولية، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب السوري على تلك الاتهامات.

وتشهد الحدود الإسرائيلية مع لبنان وسوريا توترا منذ عدة أشهر.

