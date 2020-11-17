لجنة "نوبل" تدعو آبي أحمد وأطراف صراع تجراي لحل النزاع سلميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت لجنة جائزة نوبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد وأطراف صراع تجراي لحل النزاع سلميا.

وحصل آبي أحمد العام الماضي على جائزة نوبل للسلام بعد دوره في إنهاء الحرب مع إريتريا، وجهوده لإحلال السلام في القرن الأفريقي.

ومنذ نحو أسبوعين أطلق آبي أحمد عملية عسكرية في إقليم تجراي قائلا إنها تستهدف إعادة الشرعية الدستورية للإقليم الذي تحدى السلطات وأجرى انتخابات محلية رغم قرار مركزي بتأجيلها.

وتأتي دعوة لجنة نوبل بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي بانتهاء مهلة كان قد منحها لقوات تجراي من أجل الاستسلام في إشارة لدخول المنطقة في دائرة جديد من المعارك التي تسببت في موجة نزوح كبيرة باتجاه الحدود مع السودان.

ويخوض الجيش الإثيوبي حربه ضد "جبهة تحرير تجراي" التي تعتبرها الحكومة المركزية حركة إرهابية بعد كشف مخططاتها لإثارة الفوضى في البلاد.