معركة "تجراي".. آلاف من اللاجئين الإثيوبيين على حدود السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول سوداني، الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في عدد الإثيوبيين النازحين جراء المعارك في إقليم تجراي.

وقال مسوؤل معتمدية اللاجئين بالخرطوم عبدالله سليمان، لـ"الخليج 365"، إن عدد الإثيوبيين الفارين من إقليم تجراي نتيجة للصراع الدائر بلغ أكثر من 34 ألف لاجئ على الحدود السودانية.

وأوضح أن منطقة "حمداييت" ارتفع عدد الإثيوبيين فيها إلى نحو 20 ألفا و583 لاجئا.

وأشار إلى أن الإثيوبيين الفارين في قرى ولاية القضارف شرق السودان بلغوا 13 ألفا و459 لاجئًا.

وأضاف سليمان أن حالات التردد لطلب الفحص والعناية الصحية في المراكز تصل إلى 273 مريض يوميا.

ويشهد إقليم تجراي منذ قرابة أسبوعين صراعا بين الحكومة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي.

والجمعة الماضية، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال 3 أيام لقوات الجيش الوطني "لإنقاذ أرواحهم".

واليوم، قالت لجنة الطوارئ الحكومية في إثيوبيا إن قوات الدفاع الوطني نفذت "عمليات جوية دقيقة وجراحية" خارج ميكيلي عاصمة إقليم تجراي.

جاء ذلك بعد قليل من تصريحات آبي أحمد والتي أعلن فيها انتهاء المهلة التي منحها للقوات الخاصة والمليشيات التابعة لجبهة تحرير تجراي.

وأضاف أن الجيش الإثيوبي سيبدأ في حسم العمليات العسكرية لإنفاذ سيادة القانون في الإقليم خلال الأيام المقبلة.