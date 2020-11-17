شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة ترمب لمليشيا الحوثي.. «منظمة إرهابية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية قبل مغادرة منصبه في الـ20 من يناير القادم. ونقلت مجلة «فورين بوليسي» عن مصدر دبلوماسي قوله: «لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو يريد تسريع هذا المسار، الذي يعد جزءاً من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الإدارة منذ فترة».

وتسعى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية لثني إدارة ترمب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، إلا أن القرار الوشيك سيمنح بومبيو، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع، انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لنظام الملالي. ولفتت مصادر دبلوماسية، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس، كان يضغط خلال الأسابيع الأخيرة، على الولايات المتحدة للتراجع، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التدخل بغية التأثير على بومبيو.

وكان غوتيريش، دعا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى إعادة النظر في خطط إدراج مليشيات الحوثي منظمةً إرهابيةً. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع، لكن يبدو أن الجهود تعثرت وبدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة إدراج الحوثيين منظمة إرهابية.