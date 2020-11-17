شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة ترمب لمليشيا الحوثي.. «منظمة إرهابية» والان مع التفاصيل
وتسعى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية لثني إدارة ترمب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، إلا أن القرار الوشيك سيمنح بومبيو، الذي يقوم بزيارة لإسرائيل والسعودية والإمارات هذا الأسبوع، انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لنظام الملالي. ولفتت مصادر دبلوماسية، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس، كان يضغط خلال الأسابيع الأخيرة، على الولايات المتحدة للتراجع، ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التدخل بغية التأثير على بومبيو.
وكان غوتيريش، دعا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى إعادة النظر في خطط إدراج مليشيات الحوثي منظمةً إرهابيةً. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع، لكن يبدو أن الجهود تعثرت وبدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة إدراج الحوثيين منظمة إرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر صفعة ترمب لمليشيا الحوثي.. «منظمة إرهابية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.