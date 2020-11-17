شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» مازال ينتشر.. ولقاح أمريكي جديد يبعث التفاؤل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

مازال فيروس كورونا المستجد ينتشر في مناطق مختلفة من العالم، في الوقت الذي تتخذ فيه دولاً عدة إجراءات احترازية وتطبق إغلاقاً، من أجل مواجهة الوباء، إلا أنه يتخذ منحنى تصاعدياً مخلفاً وراءه ملايين الإصابات وآلاف الوفيات منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول. في الوقت نفسه أعلنت شركة «موديرنا» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، الاثنين، في بيان أن لقاحها التجريبي ضد «كوفيد- 19»، أظهر فاعليته بنسبة 94.5 % لتقليص خطر التقاط عدوى المرض، الأمر الذي يبعث على التفاؤل لمكافحة الوباء.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 10 ملايين و984398 إصابة بزيادة 138025 إصابة عن الحصيلة السابقة، وإن عدد الوفيات قفز إلى 245470 بعد تسجيل 660 وفاة جديدة.

فيما سجلت الهند، الاثنين، 30548 إصابة جديدة الاثنين، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة الاتحادية، وبشكل عام سجلت الهند ما يربو على 8.8 مليون حالة إصابة مؤكدة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة انخفض منذ ذروته في منتصف سبتمبر/أيلول. كما بلغ إجمالي وفيات الفيروس لديها 129635 حالة. وسجلت البرازيل، الأحد، 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة، وفقاً لما ذكرته وزارة الصحة البرازيلية. وسجلت البلاد في المجمل 5 ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

وسجلت روسيا، الاثنين، زيادة قياسية في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد بلغت 22778، منها 6360 حالة في العاصمة موسكو، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى مليون و948603 حالات. كما سجلت السلطات 303 وفيات بسبب الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات الرسمية إلى 33489.

أما في الصين مهد انتشار الوباء، فقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا، الأحد، نزولاً من 13 حالة في اليوم السابق. وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت اللجنة أيضاً أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض ارتفاعاً من ست حالات في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ«كوفيد- 19»، 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي أوروبا، سجلت بريطانيا 21363 إصابة جديدة بمرض «كوفيد- 19»، الاثنين، ليتجاوز إجمالي الإصابات في المملكة 1.39 مليون إصابة. وأظهرت بيانات الحكومة أيضاً تسجيل 213 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الوفيات في بريطانيا 52147 وفاة، منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد، وهي أعلى حصيلة في أوروبا. فيما سجلت إيطاليا 27354 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نزولاً من 33979 حالة في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، الاثنين، إن 504 مرضى توفوا بـ«كوفيد- 19»، نزولاً من 546 في اليوم السابق. وقالت الوزارة، إن 152663 مسحة أجريت، الأحد، في مقابل 195275 مسحة أجريت في اليوم السابق. وكانت إيطاليا أول دولة غربية يصيبها الفيروس وتوفي فيها 45733 مريضاً بالفيروس منذ ظهوره في البلاد في فبراير/شباط الماضي، وذلك في أكبر عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت إيطاليا مليوناً و206 آلاف حالة إصابة. وظلت منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا التي تضم ميلانو، الأكثر تضرراً في البلاد، الاثنين، وسجلت 4128 إصابة جديدة وهو ما يمثل نزولاً حاداً من 8060 حالة إصابة الأحد.

وفي إسبانيا، أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن حصيلة البلاد من إصابات فيروس كورونا زادت بواقع 38273 إصابة، الاثنين، مقارنة بمعدلات الجمعة، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليوناً و496864 إصابة، في تراجع جديد عن ذروة نهاية أسبوع سجلتها في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وتجاوز فيها عدد الحالات 55 ألفاً. وارتفعت حصيلة الوفيات لتصل إلى 41253 بعد تسجيل 484 وفاة جديدة. وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فرضت إسبانيا، وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً بالوباء، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر مما يعطي للمناطق سنداً قانونياً لفرض حظر التجول والحد من السفر.



موديرنا تعلن عن لقاح جديد.. و«الصحة العالمية» غير متفائلة

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، الاثنين، في بيان أن لقاحها التجريبي ضد «كوفيد- 19»، أظهر فاعليته بنسبة 94.5 % لتقليص خطر التقاط عدوى المرض، يماثل فاعلية لقاح تحالف فايزر وبيونتيك للتكنولوجيا الحيوية الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ونسبته 90%. في المقابل، حذرت منظمة الصحة من أن اللقاح ليس كافياً.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح وحده لن يكون كافياً للتغلب على الوباء. وقال: «في البداية، ستكون الكميات محدودة، وبالتالي ستكون الأولوية لمقدمي الرعاية وكبار السن والمعرضين للخطر ونأمل أن يؤدي ذلك إلى خفض عدد الوفيات والسماح للأنظمة الصحية بالمقاومة». وتابع: «هذا سيترك مجالًا كبيراً أمام الفيروس لكي ينشط». وحث على عدم تعليق بشكل مبكر التدابير التي من شأنها السيطرة على انتشار «كوفيد- 19»، مثل إجراء الاختبارات والحجر الصحي ومتابعة المخالطين.