شكرا لقرائتكم خبر عن «لامبورجيني» تمنح «هوراكان إيفو فلو كابسيول» 5 ألوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تقدّم «أوتوموبيلي لامبورجيني» (Automobili Lamborghini) مجموعتها «هوراكان إيفو فلو كابسيول» التي تمثّل تشكيلة جديدة من الألوان الفاتحة والجريئة للسيارة الرياضية الفائقة بمحرّك V10.

تتبنّى هوراكان إيفو فلو، المستوحاة من تقاليد الألوان الحيوية التي تعزّز خطوط وأشكال طرازات لامبورجيني، نمطاً خارجياً لافتاً من الألوان الثنائية التي تعكس ديناميكية السيارة وتعزّز حضورها القوي على الطريق. وتتوفر خمسة أنماط تجمع بين الألوان الخارجية والداخلية هي Verde Shock الأخضر، Arancio Livrea البرتقالي، Celeste Fedra الأزرق، Arancio Dac البرتقالي وGiallo Clarus الأصفر، وهي تجتمع مع السقف والمصد الأمامي والحواف الجانبية باللون الأسود غير اللامع. ويتم إبراز التفاصيل ضمن المكوّنات السوداء الداكنة بالألوان الساطعة الجديدة، مثل الخط الملوَّن على المرايا الجناحية السوداء والخطوط العمودية الملوَّنة على الناشرة الهوائية الخلفية، ما يمنح السيارة شخصية رياضية وفي الوقت ذاته جذّابة.

وفي المقصورة الداخلية السوداء بالكامل، تشكّل المقاعد الرياضية الجديدة خياراً بديلاً للمقاعد القياسية المريحة، وذلك بخامة ألكانتارا أو الجلد أحادي اللون مع تجهيزاتEvo Sportivo الرياضية. أما غطاء رز التشغيل والإيقاف ودرع لامبورجيني المطرَّز على مسند الرأس فتأتي بالألوان الساطعة الخمسة الجديدة التي تتماشى مع الألوان الخارجية. وستتوفر باقة هوراكان إيفو فلو كابسيول على سيارة هوراكان إيفو (Huracán EVO) لعام 2021.

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