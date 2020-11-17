شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للطيران أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى مسقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «العربية للطيران أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العمانية مسقط. وتسيير العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين منتظمتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين المدينتين. يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي ومسقط عبر الموقع الإلكتروني للعربية للطيران أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

كانت هذه تفاصيل خبر «العربية للطيران أبوظبي» تدشن رحلاتها إلى مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.