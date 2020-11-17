شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 % نمو تجارة دبي مع عُمان في 2019 إلى 37.9 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تعد سلطنة عُمان الشقيقة من أهم الشركاء التجاريين الخليجيين لدبي، حيث تأتي السلطنة في موقع الشريك التجاري الثاني لدبي بين الدول الخليجية، وقد حققت تجارة دبي الخارجية مع سلطنة عُمان في العام 2019 نمواً بنسبة 8.4% لتبلغ قيمتها 37.85 مليار درهم مقابل 34.9 مليار درهم في العام 2018، وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع عُمان في النصف الأول من العام 2020 نحو 14.85 مليار درهم.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: نهنئ أشقاءنا في سلطنة عُمان الشقيقة باليوم الوطني الـ 50، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأشقاء في عُمان لدعم تطور العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لتحقيق المزيد من النمو في التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: تحرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للمتعاملين في مركز جمارك منفذ حتا، الذي يعد نقطة محورية لحركة التجارة بين سلطنة عُمان الشقيقة ودولة الإمارات، حيث زودت الدائرة المركز بأحدث الأنظمة الذكية للتخليص الجمركي وفحص البضائع بمختلف أنواعها طبقاً للقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، لخدمة انسيابية حركة التجارة مع عُمان ودعم نمو التبادل التجاري بين السلطنة وإمارة دبي، وتولي الدائرة اهتماماً كبيراً بتطوير قدرات ضباط التفتيش الجمركي في مركز جمارك حتا من خلال دورات التدريب المكثف التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء لضمان جودة وسرعة التخليص الجمركي للبضائع المتبادلة مع السلطنة عبر منفذ حتا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تعزيز التبادل التجاري مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي.

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