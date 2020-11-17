شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بعد أنباء بإجراءات مشددة لمكافحة انتشار كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثمانية أشهر؛ حيث قوض تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في أنحاء أوروبا صعود السوق المدعوم من أنباء مشجعة بشأن لقاح لمرض «كوفيد- 19».

وخلال التداولات نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوى منذ 27 فبراير/شباط، أمس الاثنين، بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا للصناعات الدوائية بشأن لقاح «كوفيد- 19».

ولا تزال التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب ضبابية؛ حيث تتجه السويد إلى فرض قيود على حجم التجمعات العامة مع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كوفيد- 19» فيما يقترح مستشار طبي بريطاني تعزيز نظام القيود ثلاثي المستويات بعد انتهاء العزل العام الشامل في إنجلترا.

وتراجع مؤشر البنوك الأوروبية بعد صعوده بأكثر من 3%. ونزل سهم بنك بي.بي.في.إيه 3.4%، بعدما قال ومنافسه الأصغر سابادل إنهما يجريان محادثات لإنشاء ثاني أكبر البنوك المحلية في إسبانيا من حيث حجم الأصول.

كما تراجعت أسهم قطاعي النفط والغاز والسفر.

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