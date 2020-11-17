شكرا لقرائتكم خبر عن 48 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان خلال 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت وزارة المالية، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع سلطنة عُمان الشقيقة في جميع المجالات، الذي يظهر من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية لعام 2019؛ إذ تؤكد الإمارات دعمها الدائم لتعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين.. وهنأت الوزارة السلطنة وشعبها الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان الشقيقة.

وأفادت بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسلطنة عُمان خلال عام 2019 سجل 48 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

14 مليار درهم قيمة العقارات المملوكة من العمانيين

وأضافت أن صفقات العقارات في الدولة واصلت تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين العمانيين الراغبين في دخول السوق العقاري الإماراتي؛ حيث بلغت قيمة العقارات المملوكة من العمانيين في الإمارات 14 مليار درهم لعام 2019 وتوزعت الصفقات العقارية للعمانيين في مجالات عدة بحسب نوع الاستخدام ليتركز ما نسبته 68% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للعمانيين في القطاع التجاري في عام 2019، تليها الصفقات العقارية السكنية، وذلك بنسبة 25%.

3993 أعداد العمانيين المتملكين للعقارات



وأشارت إلى أن أعداد العمانيين المتملكين للعقارات بلغت 3993 خلال عام 2019؛ حيث تملك أغلب العمانيين عقارات سكنية بواقع 1796 متملكاً وبنسبة 45 % من إجمالي عدد العمانيين المتملكين ومن ثم 1607 متملكين لعقار تجاري أي بنسبة 40 % من إجمالي عدد العمانيين المتملكين للعقارات في الدولة.

إصدار 5899 رخصة مستثمر بزيادة 10%

وذكرت وزارة المالية، أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال مرافق بنية تحتية ممتازة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على الكثير من الدول وقد انعكست هذه البيئة الاستثمارية المثالية على أعداد التراخيص الممنوحة للمواطنين العمانيين ففي عام 2017 تم إصدار 4066 رخصة وازدادت لتصبح 5360 في عام 2018 ، أما في عام 2019 فقد تم إصدار 5899 رخصة عمانية، وذلك بنسبة زيادة بلغت 10% عن العام الذي يسبقه، وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب النشاط الاقتصادي فقد تصدرت الرخص التجارية القائمة بنسبة 79% من إجمالي الرخص الممنوحة للمواطنين العمانيين والموزعة بحسب النشاط الاقتصادي.

10 آلاف طالب

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الطلاب العمانيين المسجلين في مدارس التعليم العام والمهني في الإمارات لعام 2019 بلغ 10 آلاف و403 طلاب ما يعكس جودة مخرجات التعليم في دولة الإمارات وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

1.8 مليار رأس المال العماني في الشركات المساهمة

كما بلغت قيمة رأس المال العماني في شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 1.8 مليار درهم، أما عدد المستثمرين العمانيين في هذه الشركات فقد وصل إلى 23.000 مستثمر عماني.