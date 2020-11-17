شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة سرية لـ «أوبك بلس» تقود النفط للارتفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها «رويترز»، أن منظمة أوبك وحلفاءها عدلوا تصورات الطلب لعام 2021 بتوقعات لطلب أضعف عمّا هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة لسياسة إمدادات أكثر تشدداً العام المقبل.

وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة وتضم مسؤولين في الدول المنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+ «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي».

وأكدت الوثيقة، أن لجنة لأوبك+ تتوقع انخفاض مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى الربع/1 من 2021.

وتتوقع لجنة لأوبك+ تراجع مخزونات الدول المتقدمة من النفط لتبلغ 21 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في 2021 إذا جرى تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى النصف/1 من 2021.

كما تتوقع فائضاً محتملاً لإمدادات النفط 1.5 مليون ب/ي في 2021 مقابل 0.2 مليون ب/ي في السابق في ظل طلب أضعف وارتفاع إمدادات المستقلين وفق أسوأ تصور.

إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.

وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود يناير/كانون الثاني 26 سنتاً ما يعادل 0.6% إلى 44.08 دولار للبرميل.

وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتاً ما يعادل 0.4% إلى 41.25 دولار للبرميل.

وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لـ«كوفيد- 19» فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقاً لبيانات أولية.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا «من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثراً بين فئات الأصول الرئيسية بالإعلان عن لقاح مودرنا»، مضيفاً أن أنباء اللقاح الإيجابية «قدمت دعماً طويلاً الأمد لأسعار النفط بالتأكيد».

وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي، أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.

ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعاً للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني وأول ديسمبر/كانون الأول.