مواد إصدار لائحة الشيوخ تؤكد على الدور النيابي والتشريعي للمجلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” مواد الإصدار بمشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس الشيوخ و الواردة بالمسودة النهائية للجنة الصياغة والمعروضة اليوم على اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأقرت مواد الإصدار، بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو الآتي:
(المادة الأولى)
مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة
(المادة الثانية)
يعمل باحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة و يلغى كل حكم يخالف أحكامها
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره و يختم القانون بخاتم الدولة
يُشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان،أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال عبد الرازق، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.
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