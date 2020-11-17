شكرا لقرائتكم خبر عن 50.9 مليار جنيه استثمارات كلية لخدمات التعليم بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد التعليم هو المدخل الرئيسى لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطویر وتنمية الإنسان، ولذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، وتركز خطة التنمية برامجها للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

وتستهدف خطة العام المالى 2020/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم بحوالى 50.9 مليار جنيه خلال العام، مُقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو بلغ نحو 61%، وتُشكل الاستثمارات العامة نحو 47.7 مليار جنيه، بنسبة 93.7% من الإجمالى، فى حين تمثل استثمارات القطاع الخاص 6.3%، ومن ناحية أخرى، يحظى الجهاز الحكومى بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة بنسبة 98%، والهيئات الاقتصادية بنسبة 1.4% والمشروعات المركزية بنسبة 0.6%.

كما تستهدف الخطة التوسع فى إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل دراسى بتكلفة 6.8 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول واستكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الغربية – الفيوم)، فضلا عن إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم يابانى، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)، تقدم تعليما متميزا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.